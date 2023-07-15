بيطرى بورسعيد: بدء تحصين 52 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية اليوم

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى بورسعيد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بدء الحملة القومية الثانية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، اليوم السبت، 15 يوليو 2023 وحتى تحقيق الم لتحصين 52 ألف رأس ماشية من بينهم 43 ألف أبقار وجاموس و7 الآف أغنام وماعز.

وأشار إلى أن اللجان البيطرية تجوب قرى الجنوب المتمثلة فى وحدة عايش البيطرية والبليسى والمختار وحدة مشروع ناصر والجزر والمرحات ومنطقة القابوطى الجديدة والجمعيات الزراعية والكلية 17 وشرق بورسعيد بقريتى 4/7 بسهل الطينة.

وقال عيسى، إن مديرية الطب البيطرى قامت بتوفير اللقاحات حفاظاً على الثورة الحيوانية التى تعد أمن قومى.

وأضاف: أن حملة تشمل لجان تأمين وتسجيل وترقيم الماشية فضلاً عن لجان أخرى من الإرشاد البيطرى للقيام بتوعية المربين بمدى أهمية الحملة التى تهدف القضاء على المرض الوبائى والحفاظ على الثروة الحيوانية لمزيد من التنمية وزيادة الإنتاج.

ومن جانبه ناشد وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد المربين وأصحاب الحظائر بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات التى تهدف القضاء على مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى ضوء تشديد الإجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة على المرض حفاظاً على الثروة الحيوانية.