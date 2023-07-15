شمال سيناء تستعد لانطلاق حملة تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية

شمال سيناء ـ محمد حسين

تنطلق اليوم السبت بمراكز وقرى محافظة شمال سيناء الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع لعام 2023.

قالت الدكتورة عبير حجاب مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة شمال سيناء، ان الحملة تنطلق بكافة انحاء محافظة شمال سيناء بمناطق مركز العريش فى قرية عاطف السادات، وحى الزهور، حي السمران، حى الحوصة، منطقة الأمل ، حى العبور، منطقة الكيلو 17 غرب العريش، وحى ابوصقل، حى الكرامة، حى الريسة، حى المساعيد، حى الصفا، قرية السكاسكة، منطقة السبيل، منطقة المزرعة، قرية زارع الخير، قرية الميدان، منطقة بركة حليمة، منطقة الواحة.

اضافت ان المناطق التى ستتواجد بها الحملة بنطاق مركز الشيخ زويد، بمدينةالشيخ زويد ، منطقة ساحل البحر، حى القوسمة، حى الكوثر، قرية ابو طويله، منطقة ابوزرعى ، حى النصايره، قرية الظهير، قرية الشلاق، قرية الخروبه، قرية الجورة، قرية قبر عمير.

واشارت انه فى مناطق غرب المحافظة بنطاق مركز بئر العبد، سيتم تقديم خدمة التطعيم بقرى ومناطق مدينةبئر العبد، قرية النجاح، قرية الخربه، قرية السادات، قرية النصر، قرية رمانه، قرية السلام، قرية التلول، قرية نجيله، قرية سلمانه ، قريةالروضه، قرية المريح.

واوضحت انه بمناطق وسط سيناء، ستتواجد الحملة فى مركزالحسنة بقرية الجفجافة، وقرية بغداد، وقرية الجدي، وقرية الحسنة، وقريةالمغارة، وقرية المنبطح، وقرية المقضبة، وقرية أم شيحان، وقرية القسيمة، وقرية وادي العمرو، وبمركزنخل بقرية صدر الحيطان، قرية وادي الحاج، قرية الريد، قرية التمد، قرية الكونتيلا، قرية النثيله، قرية البروك، قرية بئر 7 و بئر 8 .