الفنون الجميلة بالأقصر تنطلق فى اختبارات القدرات بدءا من اليوم.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت كلية الفنون الجميلة ب جامعة الأقصر ، اليوم السبت، في فعاليات اختبارات القدرات لتأهيل الطلاب من الثانوية العامة للالتحاق بالكلية والتى تستمر حتى يوم 27 يوليو الجارى، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى، واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه.

وتشمل خطوات التقدم لاختبارات القدرات بكلية فنون جميلة الأقصر، أن يقوم الطالب بعملية التسجيل لأداء الإختبارات، باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس وبعدها تظهر بياناته ليتأكد الطالب منها، وبعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات والأماكن المخصصة لتلك الإختبارات، والمواعيد المحددة، وبعدها يقوم الطالب باختيار الإختبارات التى يريدها وسيتم تحديد موعد التوجه للكلية، وبعد إنتهاء عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فيها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

ويأتى اختبار قدرات كلية الفنون الجميلة، عبر اختبارين الأول منها عبارة عن "رسم بالقلم الرصاص مدته ساعة"، أما الثاني فيكون "تصميم ابتكاري ألوان فلوماستر ومدته ساعة ونصف"، وبذلك تكون مدة الاختبارين ساعتين ونصف ولا يوجد فاصل بينهما، حيث تقرر إلغاء الامتحان المعرفي هذا العام، والاكتفاء بالامتحان المهاري، حيث أن الحضور لأداء الاختبارات بالكلية يكون فى شارع خالد بن الوليد وسط مدينة الأقصر، ويجب أن يكون قبل موعد الاختبارات بنحو ساعتين لإنهاء الإجراءات الإدارية، حيث أن درجات الاختبارين موزعة كالتالي: 60 درجة لاختبار الرسم، و40 درجة لاختبار التصميم.