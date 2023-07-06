جامعة الأقصر تستعد لتشغيل 3 مراكز اختبارات إلكترونية جديدة بالكليات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور حمدى حسين، رئيس جامعة الأقصر ، عن استكمال كافة التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل ثلاث مراكز اختبارات إلكترونية جديدة بالجامعة بطاقة استيعابية 680 جهازا، وذلك عقب استقبال جامعة الأقصر للجنة الفنية من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى والشركة المشرفة على المشروع.

وضم وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور علاء عبدالعاطى، مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو اللجنة العليا للأسبقية الثانية لمشروع ميكنة الاختبارات، والدكتورة سامية عبده جامع، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان، عضو اللجنة العليا، والدكتورة سحر السيد أمين، مدير مركز القياس والتقويم بإدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، عضو اللجنة العليا، والعميد خالد سليمان، مدير التسويق، والمهندس مصطفى محمد عطية، ممثل شركة كونكت، حيث رافق اللجنة جمال سيد، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.

وتفقدت اللجنة مركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية الطب الجديد، ومبنى كلية الهندسة بطيبة، وكلية الفنون الجميلة؛ لمراجعة كافة التجهيزات اللازمة للتشغيل، وذلك لبدء توريد الأجهزة قبل بدء العام الدراسي 2023/2024، وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة لإنهاء كافة المتطلبات اللازمة للتشغيل؛ من بنية تحتية وغرف التحكم والمراقبة ومنظومة إنذار الحريق وأجهزة طوارئ وقطع التيار الكهربائي و تجهيزات الشبكات فائق السرعة.

وصرح الدكتور محمد رمضان، أن الزيارة التفقدية لوفد المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي جاءت من أجل تفقد تجهيزات ومعامل الأسبقية الثانية بالجامعة، والتي تشمل مركز اختبارات بمبنى كلية الطب الجديد بمدينة طيبة بطاقة 250 جهاز، و مركز اختبارات إلكترونية بمبنى كلية الهندسة بطيبة ثلاث قاعات بطاقة استيعابية 250 جهاز، ومركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الفنون الجميلة بطاقة 180 جهاز محمول.

يذكر أن جامعة الأقصر انتهت من تشغيل مركزين للاختبارات الإلكترونية بطاقة 250 جهاز لكل مركز من خلال الأسبقية الأولى للمشروع الرئاسي للاختبارات الإلكترونية.