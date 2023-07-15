اعرف مزايا صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور أشرف محيى الدين مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة، على تكثيف الجهود لتنفيذ كافة المبادرات البيطرية والحملات الوقائية وحملات تحصين الماشية وذلك من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى الدور التوعوي التى تقوم به مديرية الطب البيطرى بالبحيرة للمزارعين، وأصحاب مشروعات تربية المواشى خاصة التوعية بأهمية المشاركة فى صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة.



وشدد مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة على أهمية المزايا والخدمات التأمينية التي يقدمها صندوق التأمين علي الثروه الحيوانية ومنها علاج الحيوانات المؤمن عليها لدي صندوق التأمين بالوحدات البيطرية مجانا والموجودة بنطاق قري وعزب محافظة البحيرة ويبلغ عددها 181 وحده بيطرية علي مستوي المحافظة وكذلك صرف تعويض يصل الي 100% من قيمة الحيوان المؤمن عل فى حال نفوقه.



وقال مدير الطب البيطرى بالبحيرة، إن المشاركة فى صندوق التأمين علي الثروه الحيوانية التابع لوزارة الزراعة يتيح للمزارع الخصومات الكبيرة على جميع مستلزمات الزراعة من تقاوي واسمدة ومبيدات ومعارض الالات الزراعية مثل الجرارات الزراعية والات الحصاد وكذلك منح خصومات للتعامل مع المكاتب البيطرية .



وأكد الدكتور أشرف محيى الدين مدير مديرية الطب البيطرى، أن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يقوم بتوفير خصيبات مجانية لعملاء الصندوق بجميع الوحدات البيطرية علي مستوي الجمهورية ويبلغ عددها 1700 وحدة بيطرية، وكذلك يقوم صندوق التأمين بتوفير أعلاف بمصانع النوبارية والمرج بأسعار مخفضة لعملاء الصندوق.



يذكر أن صندوق التأمين علي الثروه الحيوانية تم بقرار جمهوري رقم 228 لسنة 1959والصندوق هو الجهة الرسمية الوحيدة التابعة لاشراف وزارة الزراعة، وكان الغرض من انشاءة هو تنمية الثروه الحيوانية والحفاظ عليها للنهوض بها .

