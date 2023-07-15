بدء الحملة القومية لتحصين 212 ألف رأس ماشية بكفر الشيخ اليوم

كفر الشيخ- محمد سليمان

تبدأ اليوم مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، الحملة القومية لتحصين220 ألف رأس ماشية، من بينهم 127 ألفا و157 أبقار، و54 ألفا و348 جاموس، و340 ألفا و31 أغنام، و4 آلاف و433 ماعز، ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، حيث من المقرر ان تستمر الحملة حتى 17 أغسطس المقبل 2023، على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة انتاجيتها.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على دعمه الكامل للحملة موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، مشيدًا بهذه الحملات القومية التي تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة مناشدًا المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية وذلك فى إطار تشديد الإجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة ومنع انتشار المرض على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن المديرية وكافة الإدارات تشارك في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، وجرى توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد والاستمرار في الحملة حتى تحقيق المستهدف.

وقال بشار، إن عدد الفرق المنتشرة في مدن وقرى المحافظة 105 لجان، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال التحصين والترقيم، مؤكداً أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية ، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لان كل رأس ماشية لها رقم قومي، وسيتم ة استخدام سنون إستعمال مرة واحدة، لكل رأس ،ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى،مع أتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانيه، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلاحين والمربيين، موجها بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه، و التنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوى.

وأكد بشار، أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربيين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.