إصابة 4 أشخاص فى حادث سير بطريق بنى سويف دمو

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بطريق دمو في بني سويف، بالقرب من مدخل قرية نعيم، وجرى نقل المصابين بواسطة سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصى، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بطريق دمو في بني سويف، بالقرب من مدخل قرية نعيم .

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الـ4 إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى: "رجب. م . م" 61 سنة، مقيم قرية نعيم بمركز بني سويف، مصاب إشتباه ما بعد الإرتجاج، و" عدلي. م . س" 45 سنة، مصاب جرح باليد اليسرى، مقيم قرية نعيم، و" كريم . ع . م" 39 سنة، مقيم قرية نعيم، مصاب جرح بفروة الرأس، و"مينا . س . خ" 31 سنة، مصاب سحجات وكدمات، مقيم شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف.