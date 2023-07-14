جامعة بني سويف تستعد لاختبارات القدرات بكليتى الفنون التطبيقية والتربية الرياضية

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد ما أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

واطمأن الدكتور منصور من عمداء كليتي "الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية"، على تجهيز القاعات وأماكن الانتظار التي يؤدى بها الطلاب الاختبارات، موجهًا بضرورة توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب، وتشكيل لجان لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب والعمل على حلها خلال فترة الاختبارات.