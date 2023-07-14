اليوم السابع
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جامعة بني سويف تستعد لاختبارات القدرات بكليتى الفنون التطبيقية والتربية الرياضية

الجمعة، 14 يوليو 2023 09:28 م
جامعة بني سويف تستعد لاختبارات القدرات بكليتى الفنون التطبيقية والتربية الرياضية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف- هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، إنهاء الجامعة لكافة التجهيزات اللازمة لإجراء اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليتي"الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية"، والتي ستبدأ غدا السبت وتستمر حتى 27 يوليو الجارى.
 
وحسب بيان لمحافظة بنى سويف وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد ما أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
 
واطمأن الدكتور منصور من عمداء كليتي "الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية"، على تجهيز القاعات وأماكن الانتظار التي يؤدى بها الطلاب الاختبارات، موجهًا بضرورة توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب، وتشكيل لجان لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب والعمل على حلها خلال فترة الاختبارات.

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