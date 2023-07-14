معهد إعداد القادة يشهد فعاليات تدريب أعضاء البعثات والمهمات العلمية

بدأت فعاليات اليوم الرابع من البرنامج التدريبى لأعضاء البعثات والمهمات العلمية، الذي ينظمه معهد إعداد القادة ، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد، وإشراف الدكتور محمد سمير حمزة، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.

وتضمن اليوم الرابع للبرنامج مجموعة متنوعة من المحاضرات التي تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين وتطوير قدراتهم في مجالات مختلفة، حيث تناولت المحاضرات مجالات مختلفة مثل مهارات الاتصال الفعال، التحول الرقمي في الجامعات المصرية، ودور الإعلام في بناء الوعي العام.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، أن فعاليات اليوم الرابع من البرنامج التدريبي، يهدف إلى تأهيل أعضاء البعثات والمهمات العلمية وتطوير مهاراتهم القيادية والاحترافية، من خلال توفير المعرفة والأدوات اللازمة للمشاركين لتحقيق النجاح والتفوق كلا فى تخصصه.

وأضاف الدكتور همام: نحن نولي اهتمامًا كبيرًا لموضوعات المحاضرات الذي يتضمنها البرنامج التدريبي لتحقيق رؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي.

وقد تناول الدكتور محمد فوزى والى أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية الحاسبات بجامعة دمنهور خلال محاضرة مهارات التواصل الفعال، مفهوم ومقومات التواصل الفعال وأهم عناصر التواصل الفعال مع تحديد أهم معوقات التواصل مع مختلف الثقافات وكيفية التغلب عليها.

كما تطرق والى فى المحاضرة لأنماط الشخصيات التي يمكن أن يتعامل معها السادة المبعوثين في مختلف الدول والثقافات وكيفية التعامل مع كل نمط فضلا عن مجموعة من النصائح العملية لتدعيم الثقة بالنفس للحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.

كما انطلقت محاضرة التحول الرقمي وحاضر فيها الأستاذ الدكتور سيد عبد الجابر وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، ومدير مشروع التحول الرقمي بجامعة حلوان، مناقشًا الإعداد للعصر الرقمي وتقديم أحدث التقنيات، لذا لابد ان يكون التحول الرقمي دائمًا مواكبًا للاستراتيجية، وعلى نطاق أوسع ويكون متوائم مع تطور القدرات الرقمية المطلوبة للقيادة الاستراتيجية، مبينا التحديات التي تقدمها التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بمحاضرة دور الإعلام في بناء الوعي، أوضح الدكتور رضا أمين أستاذ الصحافة والنشر الإلكتروني وعميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أهمية الإعلام في نشر المعرفة وتوجيه الرأي العام، ولذلك نسعى لتعزيز فهم المشاركين لدور الإعلام ومسؤولياته، كما نؤمن بأنه من خلال الوعي العام وتحقيق التواصل الفعال مع وسائل الإعلام، يمكننا تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

كما تم التعريف بالواقع الإعلامي المعاصر ومناقشة آليات صناعة المحتوى في شبكات التواصل الاجتماعي، وتم تناول كيفية التحضير لحوار صحفي واكتساب مهارات تأهيل المبعوثين الذين يمثلون جامعتهم وبلدنا الغالية مصر، أثناء الاستعداد لحوار صحفي، فمن المهم أن نقوم بالتحضير الشكلي للحوار لضمان تمثيل جامعتنا ومصر بشكل لائق ومتميز.