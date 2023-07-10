معهد إعداد القادة ينظم اليوم برنامجًا تدريبيًا لأعضاء البعثات والمهمات العلمية

كتب محمد صبحى

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين، برنامجًا تدريبيًا خاصًا بأعضاء البعثات والمهمات العلمية، ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تطوير وتعزيز قدرات الباحثين والعلماء في مجالاتهم المختلفة وتمكينهم من تحقيق التميز في أداء مهامهم.

سيتم إقامة البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد، وتحت اشراف دكتور محمد سمير حمزة، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ويأتي ذلك تأكيدا على الدور الحيوي للمعهد وانطلاقا من الدور الكبير الذي يحققه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه يؤكد الدكتور كريم همام مدير المعهد على أن هذا البرنامج التدريبي يستهدف تزويد المبعوثين بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لهم لتمثيل مصر بالخارج تمثيلا مشرفا، كما تهدف الى تعريف المشاركين بحقوقهم وواجباتهم كأعضاء بعثات علمية خارجية.

كما أوضح مدير معهد إعداد القادة أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز القدرات البحثية والعلمية في البلاد، وايضا لدعم زيادة المعرفة والتعاون بين الباحثين والعلماء على المستوى الوطني والدولي، وتشكل هذه البرامج التدريبية فرصًا قيمة لتعزيز التحصيل العلمي وتطوير المهارات اللازمة للقيادة والابتكار في مجالات البحث العلمي.

ويشمل البرنامج مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية التي ستقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين، ويستهدف التدريب التوعية بمهارات الاتيكيت والمراسم والبروتوكول، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، التي تهدد المُعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، ومواجهة القيم الدخيلة عليه، والتعرف على الحقوق العلمية والمالية لأعضاء البعثات، كما يستهدف البرنامج تزويد المشاركين بالمهارات الشخصية ومهارات القيادة والاتصال الفعال، وكذلك التوعية بالإعلام وبناء الوعي، والتعرف على مستجدات التحول الرقمى، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات العلمية والثقافية.