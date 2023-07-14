مركز شباب أبو عليوة الغربية يستضيف قافلة طبية بيطرية بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

استضاف مركز شباب أبوعليوة الغربية، التابع لإدارة شباب سيدي سالم، القافلة الطبية البيطرية الشاملة لكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ، وفق بروتوكول التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وبين جامعة كفر الشيخ، لتقديم الخدمات البيطرية مجاناً لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، والتي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قدمت القافلة الفحص والعلاج لتحصين الماشية ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام ضمن المبادرة الرئاسية بمركز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والدكتور بسيوني عبد القادر، عميد كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ.

من جانبه أكد عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، استعداد مراكز الشباب بالمشاركة في كافة الخدمات التي تقدمها ال الرئاسية "حياة كريمة"، وغيرها بما يسهم فى تسهيل وصول الخدمات لاهالى القرى والمدن على مستوى المحافظة تحقيقاً لرؤية وزارة الشباب والرياضة كون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية و تستقبل مراكز الشباب القوافل الطبية بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديريه للشباب، ومتابعة صبحى عبد العزيز، مدير الاداره العامه للشباب، والدكتور فوزى حسين مدير إدارة المشروعات، ومتابعة مديرى الإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز الشباب.