تموين الشرقية تضبط ربع طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر بحملة تفتيشية على المصانع

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، ربع طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر بحملة تفتيشية على المصانع، كما نفذت مديرية الطب البيطرى قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية بالمجان بقرية ميت بشار مركز منيا القمح.

فقامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى ببلبيس بشن حملة تموينية على المنشآت التجارية والمصانع، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 250 كيلو من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بها.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع للحوم والدواجن لإدارته منشأة بدون ترخيص وتم تحرير محاضر جنح ضد اصحاب المنشآت وبيانها كالآتى: تحرير محضر جنح رقم 4016جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع للمواد الغذائية لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات الإنتاج والصلاحية.

وتحرير محضر جنح رقم 4017جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع للمواد الغذائية لحيازته سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

فى سياق متصل، أكد الدكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى إلى قيام إدارة الخدمات، قسم التأمين على الماشية، إدارة منيا القمح البيطرى، بالإشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمى بالمحافظة بتنفيذ قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية بالمجان بقرية ميت بشار مركز منيا القمح وتوابعها ذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمى ومسئول مكتب التأمين بالمديرية وأطباء قسم الإرشاد والتناسليات بإدارة منيا القمح وأطباء وحدة الجديدة البيطرية عدد من مربى الثروة الحيوانية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى أن القافلة قامت برش (250 ) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (400 ) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثى لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.