رئيس جامعة بنى سويف: 30 يوليو بدء اختبار الإنجليزية الأكاديمي بكلية الطب

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم، بدء الإختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية رقم 127 يوم الأحد الموافق 30 يوليو الجاري بمقر كلية الطب، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مركز اللغات والترجمة، بالتعاون مع قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة والدكتور شريف الجيار مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الدكتور منصور خلال الإجتماع ماتم إنجازة في المركز من أعمال أكاديمية خلال الفترة الماضية، منها عقد الإختبار الأكاديمي رقم 126 يوم السبت الموافق 17 يوليو، بحضور 158 مشاركًا، وعمل 37 ترجمة عن الإنجليزية والفرنسية والألمانية، و570 ترجمة إنجليزية وفرنسية وألمانية وترجمات عكسية من الإنجليزية للعربية خلال الدورات، ودورتين لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، و7 دورات للغة الفرنسية، ودورة للغة الإنجليزية، وجار حجز دورة اللغة الفرنسية، ودورة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ودورة اللغة الإنجليزية