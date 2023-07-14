تخلص منه بالفعل.. 5 علامات تدل على أن جسمك لا يحفز منتجات الألبان

كتبت ميرفت رشاد

يعانى بعض الأشخاص من مشكلات الجهاز الهضمى نتيجة تناول منتجات الألبان، وتشمل الأعراض الإمساك، متلازمة الأمعاء المتسربة، عدم تحمل اللاكتوز، الإسهال، فيما يعانى البعض من أعراض أخرى، إذا كنت تبحث عن علامات تدل على أن جسمك قد لا يحب منتجات الألبان ، فإليك 5 علامات يجب الانتباه إليها. لا تتجاهل جسمك ، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

5 علامات تدل على أن جسمك لا يحفز منتجات الألبان:



1. مشكلات الجهاز الهضمى



جهازك الهضمي يضم مليارات الخلايا البكتيرية وهو مسؤول عن كل شيء بدءًا من تكسير طعامك إلى الحصول على العناصر الغذائية من طعامك ، في خضم عبء العمل المتسق هذا ، فهي مسؤولة أيضًا عن تنظيف نفسها ، كما أن منتجات الألبان تجعل هذه المهمة صعبة بعض الشيء فالحليب يغلف الأمعاء إلى حد ما ، لكن هذا يؤدي فقط إلى الإمساك ، متلازمة الأمعاء المتسربة ، عدم تحمل اللاكتوز ، الإسهال ،وزيادة إفراز المخاط بعض علامات مشاكل الجهاز الهضمي من الحليب تشمل: الألم ، وظائف الجهاز الهضمي الغريبة ، الغازات ، الانتفاخ ، الشعور بألم مؤلم ، تأخر الإفراغ ، الألم ، وقد تعاني أيضًا من سيلان الأنف أو قد تسعل المخاط بعد تناول منتجات الألبان. قد تجد مخاطًا زائدًا في البراز. نعم - آسف ، هذا صحيح - منتجات الألبان تنتن!

2. التهاب المفاصل والعضلات



تسبب منتجات الألبان التهابًا واسع النطاق لأنها شديدة الحموضة،كما أنه يرشح الكالسيوم من العظام ، يؤدي هذا التأثير إلى آلام المفاصل والتهاب المفاصل وآلام العضلات العامة ووجعها، إذا كنت رياضيًا تستهلك منتجات الألبان ولاحظت أنك تواجه صعوبة في التعافي ، أو كنت تعاني من آلام والتهابات عضلية طويلة ، فقد ترغب في التفكير في التخلي عن مصل اللبن والزبادي اليوناني والحليب.

3. بشرتك تبدو مثل المراهق



منتجات الألبان تعزز الالتهابات التي تسبب حب الشباب في كثير من الأحيان ، يمكن أن تؤدي منتجات الألبان إلى زيادة إفراز الدهون في خلايا الجلد التي تعزز حب الشباب، يصعب أيضًا على الجسم التخلص من منتجات الألبان ، لذلك عندما لا تتمكن الأمعاء من إزالة جميع منتجات الألبان بشكل صحيح ، سيحاول الجلد التخلص من السموم المتبقية، هذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب بسرعة ، إلى جانب الشعور العام بالتعب والخمول.

4. ضباب الدماغ



تحدث خصائص الألبان المسببة للإدمان بسبب بروتين الكازين الموجود في الحليب ، والذي يرتبط بالسرطان والسكري وإدمان الطعام وزيادة الوزن يسبب الكازين شعورًا شبيهًا بالعقاقير داخل الجسم يمكن رؤيته من خلال دفعات قصيرة من ضباب الدماغ بعد تناوله.

5. الشعور بالتعب



يحتوي الحليب أيضًا بشكل طبيعي على كميات عالية من التربتوفان ، وهو حمض أميني يجعلك متعبًا ومسترخيًا ، يمكن أن يجعلك الحليب أيضًا متعبًا لأنه يصعب على جسمك هضمه ، الأمر الذي يستهلك طاقة زائدة في الخلايا.