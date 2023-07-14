تحرير 290 محضرا بمخالفات فى أسواق الدقهلية خلال أسبوع

الدقهلية _محمد الحبشي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال الأسبوع الماضى بشن حملات تفتيشية على 404 منشآت طبية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 290 محضراً و سحب 82 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 3137 كيلو من أغذية متنوعة و 668 لتر عصائر و ألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة المخالفين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد يعبد الغفار وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.



اثناء المرور وضبط مخالفات



جانب من الحمله



جانب من المرور علي منشآت غذائيه



مخالفات متنوعه



مخالفات وتحرير محاضر



مراجعه تاريخ الصلاحيه