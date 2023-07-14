مصرع سيدة نتيجة احتراق مسكنها فى مركز الكردى بالدقهلية

لقيت سيدة من ذوى الهمم "الصم والبكم" مصرعها حرقا؛ وذلك بعدما شب حريق هائل داخل شقتها بنطاق مركز الكردى محافظة الدقهلية، واشتعلت النيران بمحتويات الشقة أثناء وجودها؛ وذلك بعد حدوث تسريب للغاز من أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، وجرى إيداع جثمانها بمشرحة مستشفى ميت سلسيل المركزى.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردى من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن ببندر الكردى، فيما انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردى وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضى بعقار مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 100 متر تقريبا.

ونتج عن ذلك إصابة إحدى السيدات مقيمة فى الطابق الأرضى وتدعى إحسان محمد محمد المحلاوى، 70 عاما، لا تعمل، من ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم"، ومقيمة بذات العنوان، ومصابة بحروق من الدرجة الثالثة متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابها، وتم نقلها إلى مستشفى ميت سلسيل المركزى، وتوفيت عقب وصولها، كما احترقت بعض محتويات المطبخ نتيجة تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، ولم ينجم عنه إصابات أو تلفيات أخرى.

وبسؤال زوجة مالك العقار، قررت حال طهى المتوفاة الطعام حدث تسريب غاز من أسطوانة البوتاجاز؛ ما أدى إلى اشتعال النيران، ولا تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة الكردى، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.