اليوم السابع
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انتشال جثة طالب ثانوى غرق بمصيف جمصة فى الدقهلية

الجمعة، 14 يوليو 2023 05:18 م
انتشال جثة طالب ثانوى غرق بمصيف جمصة فى الدقهلية مصيف جمصة - أرشيفية
الدقهلية _محمد الحبشي

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لقى طالب ثانوي مصرعه غرقا أثناء استحمامه في مياه البحر في  مصيف جمصة، محافظة الدقهلية، وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى جمصة تحت تصرف النيابة العامة. 
 
تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، من مستشفى جمصة المركزي بوصول محمد محمود أحمد رمضان 17 عاما-طالب بالصف الثالث الثانوي، مقيم قرية ميت طريف التابعة لدائرة مركز دكرنس جثة هامدة إدعاء حادث غرق.
 
وبسؤال عمه حمادة أحمد رمضان المنسي، 46 عاما، مقيم قرية 26 الحفير دائرة مركز الستاموني، قرر أنه حال قيام نجل شقيقه بالاستحمام بمياه بحر مصيف جمصة بمنطقة ابن لقمان دائرة القسم ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا.
 
تم انتشال الجثمان من قبل فرق الإنقاذ ومعاونة الأهالي ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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