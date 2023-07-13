مصرع شاب غرقا وإنقاذ 4 آخرين فى مصيف جمصة بالدقهلية

لقى شاب مصرعه غرقًا بينما تم إنقاذ 4 آخرين، وذلك بعد نزولهم المياه في شاطئ مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، ليلًا بعد انتهاء فترة عمل المنقذين، وتم انتشال الجثمان ونقله للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بتعرض 5 شباب للغرق داخل شاطئ جمصة، ومصرع أحدهم.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وتم استدعاء قوات الإنقاذ بالشاطئ، وتمكنوا من إنقاذ 4 شباب وإخراجهم من المياه، فيما تم انتشال الخامس جثة هامدة، ويدعى محمد محمود أحمد رمضان المنسي - 16عام، مقيم بقرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس، تم نقل الجثة للمشرحة والمصابين لمستشفى جمصة المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت مدينة جمصة قد شهدت خلال الأيام السابقة سقوط لعبة ملاهي، وذلك لعدم توافر اشتراطات السلامة والأمان بها، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على مسئول الملاهى.