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الإسكان تعلن مواعيد تسليم قطع أراضى المقابر بمدينة سوهاج الجديدة

الجمعة، 14 يوليو 2023 10:59 ص
الإسكان تعلن مواعيد تسليم قطع أراضى المقابر بمدينة سوهاج الجديدة مدينة سوهاج الجديدة - أرشيفية
كتب ـ أحمد حسن

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أعلن المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، عن بدء تسليم قطع أراضي المقابر للمسلمين يوم الأحد 16 يوليو، وحتى يوم الخميس 17 أغسطس، والسابق حجزها بالقرعتين العلنيتين بتاريخ 5 ديسمبر عام 2021، و5 ديسمبر عام 2022.
 
 
قال "عبد الله"، إنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 30، يوم الأحد 16/7/2023، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 17/7/2023، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 18/7/2023، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 19/7/2023، والقطع من 121 : 150، يوم الإثنين 24/7/2023، والقطع من 151 : 180، يوم الثلاثاء 25/7/2023، والقطع من 181 : 210، يوم الأربعاء 26/7/2023.
 
أضاف، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 211 : 240، يوم الأحد 30/7/2023، والقطع من 241 : 270، يوم الإثنين 31/7/2023، والقطع من 271 : 300، يوم الثلاثاء 1/8/2023، والقطع من 301 : 330، يوم الأربعاء 2/8/2023، والقطع من 331 : 360، يوم الخميس 3/8/2023، والقطع من 361 : 390، يوم الأحد 6/8/2023، والقطع من 391 : 420، يوم الإثنين 7/8/2023، والقطع من 421 : 450، يوم الثلاثاء 8/8/2023، والقطع من 451 : 480، يوم الأربعاء 9/8/2023، والقطع من 481 : 510، يوم الخميس 10/8/2023، والقطع من 511 : 540، يوم الأحد 13/8/2023، والقطع من 541 : 570، يوم الإثنين 14/8/2023، والقطع من 571 : 600، يوم الثلاثاء 15/8/2023، وتخصيص يومي الأربعاء 16/8/2023 والخميس 17/8/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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