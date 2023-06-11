اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 10:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز بدر: بدء تسليم قطع أراضى المقابر المخصصة بالقرعة العلنية الشهر المقبل

الأحد، 11 يونيو 2023 09:00 ص
جهاز بدر: بدء تسليم قطع أراضى المقابر المخصصة بالقرعة العلنية الشهر المقبل مقابر ارشيف
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد جهاز مدينة بدر، يوم الأحد الموافق 2 يوليو المقبل، موعد لبدء تسليم قطع أراضي المقابر المخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها خلال شهر يناير الماضي.
 
وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس حهاز مدينة بدر،  أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 660 : 685، يوم الأحد 2/7/2023، والقطع من 686 : 711، يوم الإثنين 3/7/2023، والقطع من 712 : 737، يوم الثلاثاء 4/7/2023، والقطع من 738 : 763، يوم الأربعاء 5/7/2023، والقطع من 764 : 789، يوم الأحد 9/7/2023، والقطع من 790 : 815، يوم الإثنين 10/7/2023، والقطع من 816 : 841، يوم الثلاثاء 11/7/2023، والقطع من 842 : 861، يوم الأربعاء 12/7/2023، وتخصيص يوم الأحد الموافق 16/7/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام.
 
وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه في حالة عدم الحضور والالتزام بالمواعيد المحددة لاستلام قطعة الأرض المخصصة سيتم تطبيق اللائحة العقارية وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
 
 

وزاره الاسكان

مقابر

مدينه بدر

اراضى مقابر

سكان مدينه بدر



الموضوعات المتعلقة

حكاية مقابر "كوم الشقافة" بالإسكندرية.. كنز أثرى اكتشفت بالصدفة عام 1892.. ومزار سياحى ومحطة للجاليات الأجنبية لمشاهدة نقوش مقابر الملوك فى العهد الرومانى.. وخبير أثرى: جزء من الإسكندرية القديمة.. صور

السبت، 10 يونيو 2023 03:00 ص

وفاة أرملة الشيخ الطبلاوى.. والدفن بمقابر العائلة بعد صلاة الجمعة

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:10 م

الأشجار على جدران المعابد المصرية والمقابر.. الكبيرة استخدمها المصرى القديم لإقامة مبانيه.. والنخيل والجميز لبناء سقف مقبرته.. والدوم لصناعة الشباك.. والبرساء لصناعة الأثاث.. والصفصاف لعمل الأكاليل

الخميس، 08 يونيو 2023 05:00 م

أشجار رسمت على جدران المعابد المصرية والمقابر .. صور

الأربعاء، 07 يونيو 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة