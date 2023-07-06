تعرف على مواعيد مزاد طرح محال تجارية وصيدلية فى مدينة سوهاج الجديدة

كتب احمد حسن

أكد المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأنه تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (15م2: 33م2)، و3 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 33م2 للوحدة بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد عبدالله، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلنى يوم الأربعاء الموافق 16/8/2023، ويمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية.

كان المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينه سوهاج الجديدة، قد تفقد عددٍ من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة، واستهل المهندس محمد عبدالله، الجولة بالمرور على مشروع تنفيذ طرق مرحلة ثانية (طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) بمنطقة الشريط المميز وحارات الخدمة بجوار طريق المطار بنسبة تنفيذ 90% من الأسفلت، مشيدًا بسير الأعمال الجارية بالمشروع.

كما تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، مشروع تنفيذ (طبقة أساس+ طبقة رابطة أسفلتية) لطرق المرحلة الأولى مجاورات ( 8 - 7 - 6 - 3 - 1 ) بمنطقة 455 فدانا بنسبة تنفيذ 40 % أساس، مطالبًا بتقديم البرنامج الزمنى وضرورة الانتهاء من المشروع بأعلى المواصفات والجودة، كما تفقد مشروع تنفيذ طرق ( فرمة ) لمنطقة المقابر بالتوسعات الجنوبية بنسبة إنجاز 90%.