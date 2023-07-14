إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائى فى بنى سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بإصابة أم و4 من أطفالها نتيجة إدعاء إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم فاكهة "العنب"، داخل منزلهم بقرية ابشنا التابعة لدائرة مركز بني سويف، ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، كلا من "سحر.ر.ع" 32 سنة وأطفالها الأربعة "مصطفي.ش" 9 سنوات و "عبد الرحمن" 5 سنوات و"ريتاج" 3 سنوات و"إيمان" 7 سنوات، وجميعهم مصابين بارتفاع في درجات الحرارة وقئ، جاري إسعافهم وتقديم العلاج اللازم.