إنشاء وإعادة تأهيل 6 محطات مياه بقرى مركز بنى سويف ضمن "حياة كريمة"

بنى سويف هانى فتحى

قالت المهندسة دينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، أنه جار حاليا نهو أعمال المرحلة الأولى من مشروعات حياة كريمة بـ 66 قرية، وتوابعها بمركزى ببا وناصر، والتى تشمل مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى.

وأضافت المهندسة دينا عمر لـ"اليوم السابع"، أنه جار إنشاء وإعادة تأهيل 6 محطات لمياه الشرب تشمل إنشاء محطتى الفقاعى وكفر ناصر بمركز ببا، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتى مياه شرب كفر ناصر والبرانقة مركز ببا، ومحطة مياه أشمنت مركز ناصر، ومحطة مياه معصرة نعسان مركز أهناسيا والتى تغذى بعض قرى مركز ناصر.

وأضافت المهندسة دينا أن الشركة بدأت دراسة بعض مشروعات مياه الشرب استعدادا للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ببنى سويف، والتى تعتبر تلك المشروعات أهم أولويات الشركة.