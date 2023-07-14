اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق دمو فى بنى سويف

الجمعة، 14 يوليو 2023 03:52 م
إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق دمو فى بنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق دمو في بني سويف، بالقرب من قرية كوم أبو خلاد وجرى نقل المصابين بواسطة سيارتين إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق دمو بالقرب من قرية كوم أبو خلاد.
 
دفع مرفق إسعاف بني سويف، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من هشام محمد محمد،54 عام، مصاب جروح وخدمات، وشروق رضا، 20 سنة، مصابة اشتباه كسر بالساعد الأيمن، وإسراء رضا، 15 سنة، مصابة جروح وكدمات، وإيمان عبد الرحمن 40 سنة، مصابة بجروح وكدمات، وجميع المصابين يقيمون بمحافظة القاهرة.
 

 


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