إخماد حريق في مخلفات مصنع بقرية سنور جنوب مدينة بني سويف

بنى سويف هانى فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من السيطرة على حريق في مخلفات مصنع للسماد العضوي بقرية سنور جنوب محافظة بني سويف دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في مخلفات مصنع للسماد العضوي بقرية سنور.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بقواتها على رأس سيارتي من الإطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، حيث جرت عملية الإطفاء والتبريد دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.





