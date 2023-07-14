اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يوليو 2023 01:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إخماد حريق في مخلفات مصنع بقرية سنور جنوب مدينة بني سويف

الجمعة، 14 يوليو 2023 12:21 م
إخماد حريق في مخلفات مصنع بقرية سنور جنوب مدينة بني سويف الحماية المدنية- أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من السيطرة على حريق في مخلفات مصنع للسماد العضوي بقرية سنور جنوب محافظة بني سويف دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اخطارًا  من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في مخلفات مصنع للسماد العضوي بقرية سنور.
 
ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بقواتها على رأس سيارتي من الإطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، حيث جرت عملية الإطفاء والتبريد دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.
 
 



 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

حريق بنى سويف

حريق مصنع سماد

سنور



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة