موجز الاقتصاد: انخفاض الدولار عالمياً يدفع الذهب لأعلى مستوى خلال شهر

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس الموافق 13-7-2023 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة على المستوى المحلى والدولى، ومنها وزير الإسكان يتابع أعمال الطرق وطلبات تقنين أوضاع الأراضى المضافة للعبور الجديدة، وانخفاض الدولار عالمياً يدفع الذهب لأعلى مستوى خلال شهر، وغيرها من الأخبار الهامة.

وزير الإسكان يتابع أعمال الطرق وطلبات تقنين أوضاع الأراضى المضافة للعبور الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الطرق، وموقف طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة بالقرار الجمهوري 249 لسنة 2016، والبالغ مساحتها 58914.4 فدان،

وزير السياحة يُصدر مجموعة من القرارات الوزارية بشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجموعة من القرارات الوزارية لشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة لدفع منظومة العمل بالوزارة وقطاعاتها المختلفة.

هيئة الاستثمار تُطلق مسابقة التميز فى مجال التنمية المستدامة لعام 2023

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة النسخة الجديدة من مسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة للشركات لعام 2023، كما أقامت حفل تكريم للشركات الفائزة بالنسخة الأولى.

وليد جمال الدين: جولة ترويجية مرتقبة للمنطقة الاقتصادية لجذب استثمارات كورية

استقبل وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كيم يونغ هيون السفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية في القاهرة ووفد مرافق من السفارة، في مقر المنطقة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة،

انخفاض الدولار عالمياً يدفع الذهب لأعلى مستوى خلال شهر

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمي لأعلى مستوى منذ شهر وذلك بعد أن شهد الدولار الأمريكي انخفاض حاد عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت تراجع واضح وزادت الآمال أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف قريباً عن تشديد السياسة النقدية.

76.4 % من العلامات التجارية ممنوحة للمصريين من مكتب العلامات التجارية المصرى عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2022 وهي تهدف الي تنمية وتشجيع الوعي لدى شباب الباحثين.

وزيرة التعاون الدولى تؤكد أهمية انعقاد «مبادرة التنمية العالمية» فى الصين

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده هان جينج، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية.

التنظيم والإدارة يخطر الموظفين المخصص لهم وحدات بزهرة العاصمة باستكمال المقدم والاستلام

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إرسال رسائل نصية على هواتف الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية