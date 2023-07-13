اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 06:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مهام لجنة شئون الإيبارشيات بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية

الخميس، 13 يوليو 2023 05:00 ص
تعرف على مهام لجنة شئون الإيبارشيات بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية المجمع المقدس
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر لجنة شئون الإيبارشات من أبرز لجان المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية حيث تتكون من لجنة رعاية شئون الكهنة ولجنة التكريس.

 

وذكر الموقع الإليكترونى للكنيسة أن اللجنة تقوم على بحث شئون الإيبارشيات وحلها والتركيز على رعاية الإكليروس وأسرهم ورعاية المكرسين والمكرسات وحل مشاكلهم.

 

ويعتبر المَجْمع المقدس الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجمع المقدس

لجنه شئون الايبارشيات



الموضوعات المتعلقة

تعرف على مهام لجنة الأسرة بالمجمع المقدس فى الكنيسة

السبت، 24 يونيو 2023 05:00 ص

أبرز مهام لجنة الطقوس بالمجمع المقدس بالكنيسة.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 22 يونيو 2023 02:00 ص

زى النهارده.. المجمع المقدس بالكنيسة يمنح البابا كيرلس السادس لقب قديس

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:59 ص

البيان الختامى للمجمع المقدس الأنطاكى السريانى الأرثوذكسى.. تفاصيل

السبت، 10 يونيو 2023 11:18 ص

ما الأديرة المعترف بها من قبل المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية؟

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة