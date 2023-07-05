اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يوليو 2023 09:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يجرى 9 مقابلات اليوم بالمقر الباباوى

الأربعاء، 05 يوليو 2023 09:10 م
البابا تواضروس يجرى 9 مقابلات اليوم بالمقر الباباوى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الأربعاء، 8 من أعضاء المجمع المقدس ومدير الديوان البابوى، الذين اطمئنوا على صحة قداسته، مقدمين التهنئة على تعافيه وعودته لممارسة مهامه الرعوية، وتمت خلال المقابلات عرض بعض الملفات الرعوية والإدارية لأخذ مشورة قداسة البابا فيها.

 

والتقى قداسة البابا في لقاءات منفردة على مدار اليوم، مع أصحاب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.

 

واستقبل قداسته الأب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والمهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي بالقاهرة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المقر الباباوى



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الأضحى

الإثنين، 26 يونيو 2023 08:35 م

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة حلول عيد الأضحى

الإثنين، 26 يونيو 2023 04:59 م

محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بالعيد

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:54 م

محافظ القليوبية يستقبل وفود الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى

الأحد، 25 يونيو 2023 02:43 م

رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الأضحى

السبت، 24 يونيو 2023 03:09 م

جولة للمفتى فى كنيسة "سانت سافا" إحدى الكنائس الأرثوذكسية الكبرى التاريخية ببلجراد

الخميس، 08 يونيو 2023 01:58 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة