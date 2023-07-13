بلاش سكريات.. طرق الحصول على جسم رشيق خالٍ من الوزن الزائد والدهون

الحصول على جسم رشيق خالٍ من الدهون والوزن الزائد من الأهداف التي يسعى لتحقيها الجميع، فخلال مرحلة البلوغ يتعرض الجسم للعديد من التغيرات نتيجة لهرمونات البلوغ ، ويطلق أيضا على هذه المرحلة المراهقة، ونجد أن البعض يتعرض لزيادة في الوزن ، وهناك العديد من النصائح التي تساعد الراغب في التخلص من الوزن الزائد فى تحقيق ذلك، وأيضا بعض الحيل خلال مرحلة البلوغ، لحمايتهم من الإصابة بأمراض مزمنة كالسكر والضغط والقلب والسرطان، وذلك وفقا لموقع "everydayhealth".
بلاش سكريات.. طرق الحصول على جسم رشيق خالٍ من الوزن الزائد والدهونالخميس، 13 يوليو 2023 11:00 م
التخلص من الوزن الزائد
كتبت فاطمة ياسر
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