اليوم السابع
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انهيار اللاعب مروان عطية خلال تشييع جثمان والده بكفر الدوار.. صور

الخميس، 13 يوليو 2023 02:48 م
انهيار اللاعب مروان عطية خلال تشييع جثمان والده بكفر الدوار.. صور انهيار اللاعب مروان عطية
البحيرة - ناصر جودة

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خيم الحزن على اللاعب مروان عطية خلال تشييعه جثمان والده، حيث سيطر البكاء على وجهه خلال اللحظات الأخيرة قبيل دفن والده فى مقابر العائلة، بمسقط رأسه فى سيدى شحاتة بكفر الدوار فى البحيرة.

 

وشيع، منذ قليل، المئات من أهالى كفر الدوار بالبحيرة جثمان والد مروان عطية لاعب الأهلى بعد تأدية صلاة الجنازة عليه من مسجد ابراهيم عبد العال بمنطقة سيدى شحاته تمهيدا لدفنه بمقابر العائلة بقرية دفشو بضواحى كفر الدوار.

 

وتلقى مروان عطية لاعب الأهلى العزاء فى وفاة والدة بمسجد إبراهيم عبد العال بمنطقة سيدى شحاته بكفر الدوار بالبحيرة.

 

وشهدت منطقة سيدى شحاته بمدينة كفر الدوار بالبحيرة حالة من الحزن الشديد بعد وفاة والد مروان عطية لاعب النادى الاهلى، حيث غادر اللاعب معسكر فريقه الذى يستعد لمواجهة الزمالك الليلة، للمشاركة فى تشييع جثمان والده بمسقط رأسه بمحافظة البحيرة.

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مروان عطية

وفاة والد مروان عطية

تشيع جثمان والد مروان عطيه



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