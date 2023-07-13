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دفن جثمان والد مروان عطية بمقابر العائلة فى كفر الدوار.. صور

الخميس، 13 يوليو 2023 02:35 م
دفن جثمان والد مروان عطية بمقابر العائلة فى كفر الدوار.. صور جانب من التشييع
البحيرة - ناصر جودة

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قام، منذ قليل، المئات من أهالى كفر الدوار بالبحيرة بدفن جثمان والد مروان عطية لاعب الأهلى بمقابر العائلة بقرية دفشو، وذلك بعد تأدية صلاة الجنازة عليه من مسجد إبراهيم عبد العال بمنطقة سيدى شحاتة.
 
وتلقى مروان عطية لاعب الأهلى العزاء فى وفاة والده بمسجد إبراهيم عبد العال بمنطقة سيدى شحاتة بكفر الدوار بالبحيرة.
 
وشهدت منطقة سيدى شحاتة بمدينة كفر الدوار بالبحيرة حالة من الحزن الشديد بعد وفاة والد مروان عطية لاعب النادى الأهلى، حيث غادر اللاعب معسكر فريقه الذى يستعد لمواجهة الزمالك الليلة، وذلك للمشاركة فى تشييع جثمان والده بمسقط رأسه بمحافظة البحيرة. 
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