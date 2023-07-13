اليوم السابع
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الكهرباء: زيادة قدرة خط الربط مع السودان إلى 90 ميجا وات

الخميس، 13 يوليو 2023 03:00 ص
الكهرباء: زيادة قدرة خط الربط مع السودان إلى 90 ميجا وات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة -أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم رفع قدرة خط الربط بين مصر والسودان من 80 ميجا وات إلى 90 ميجا وات منذ ما يقرب شهر، تمهيدا لتشغيل الخط بكامل قدرته 300 ميجا وات نهاية العام الحالي.
 
وأوضح المصدر، أن مشروع الربط مع السودان من أهم المشروعات التى نفذتها وزارة الكهرباء، موضحا أنه جارى الانتهاء من إضافة مهمات كهربائية لرفع قدرة خط الربط الكهربائى القائم بين مصر والسودان واستقراره وزيادة القدرة المنقولة بين الدولتين من القدرة الحالية 90 ميجاوت إلى 300 ميجاوات.
 
وأضاف المصدر أن العقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء و الجانب السوداني يتضمن توريد وتركيب عدد (2) وحدة معوضات غير فعالة (STATECOM) سعة 2×+- 150 ميجافار شاملة الخلايا اللازمة للتركيب بمحطتى محولات دنقلا ومروى المدينى بالسودان.
 
وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بأن تكون الطاقة التى سيتم نقلها إلى السودان عن طريق خطوط نقل الكهرباء  باعلى جودة وفقا للمعاير العالمية، موضحا أن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان تبلغ قدرته 300 ميجا وات، وسيتم التوسع فى هذا المشروع ليصل إلى 3 الآف ميجا وات فى المرحلة الثانية من المشروع.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الربط الكهربائي بين مصر و السودان



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