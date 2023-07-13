الكهرباء: زيادة قدرة خط الربط مع السودان إلى 90 ميجا وات

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه تم رفع قدرة خط الربط بين مصر والسودان من 80 ميجا وات إلى 90 ميجا وات منذ ما يقرب شهر، تمهيدا لتشغيل الخط بكامل قدرته 300 ميجا وات نهاية العام الحالي.

وأوضح المصدر، أن مشروع الربط مع السودان من أهم المشروعات التى نفذتها وزارة الكهرباء، موضحا أنه جارى الانتهاء من إضافة مهمات كهربائية لرفع قدرة خط الربط الكهربائى القائم بين مصر والسودان واستقراره وزيادة القدرة المنقولة بين الدولتين من القدرة الحالية 90 ميجاوت إلى 300 ميجاوات.

وأضاف المصدر أن العقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء و الجانب السوداني يتضمن توريد وتركيب عدد (2) وحدة معوضات غير فعالة (STATECOM) سعة 2×+- 150 ميجافار شاملة الخلايا اللازمة للتركيب بمحطتى محولات دنقلا ومروى المدينى بالسودان.