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الأرصاد: ذروة درجات الحرارة الأسبوع المقبل.. تسجل 44 درجة مئوية

الخميس، 13 يوليو 2023 12:36 ص
الأرصاد: ذروة درجات الحرارة الأسبوع المقبل.. تسجل 44 درجة مئوية هيئة الأرصاد الجوية
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة درجات الحرارة ستكون في الأسبوع المقبل، وستسجل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية، وتصل في محافظات الصعيد 44 درجة.
 
أضاف القياتي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر قناة CBC، أن المواطنين سيشعرون بدرجات حرارة أعلى في فترات النهار، بسبب زيادة نسب الرطوبة، ويجب الحرص عند النزول في ساعات النهار، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، وعدم النزول من المنازل إلا للضرورة.
 
وتابع الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "أهم شيء خلال فترة الصيف هي نسب الرطوبة، ونحذر منها دائما، لأنها تحدث اختناق للبعض، ويجب التواجد في أماكن جيدة التهوية والمحافظة على شرب المياه والسوائل خلال فترات النهار والليل".

الأرصاد

الأحوال الجوية

درجات الحرارة

فصل الصيف

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