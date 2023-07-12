6 فوائد لتناول الثوم.. يقوى مناعتك ومضاد للالتهابات ومفيد لقلبك

كتبت أمل علام

يقدم الثوم فوائد صحية متعددة، حيث يحصل الثوم على رائحته النفاذة من مركب كبريت عضوى يسمى "الأليسين"، هذا المركب يجعل الثوم إضافة صحية إلى نظامك الغذائى، وذلك وفقا لما ذكره موقع كليفلاند كلينيك.



مفيد للبشرة

تعرف على أهم فوائد الثوم..

1. يقوى المناعة..

يمكن تعزيز مناعتك من خلال تناول المزيد من الثوم.

2. يعمل كمضاد للالتهابات..

أظهرت الأبحاث أن الثوم يعمل كمضاد للالتهابات، إذا كنت تعانى من التهاب المفاصل أو العضلات، فافركها بزيت الثوم، حتى إن مؤسسة التهاب المفاصل توصى به للمساعدة فى منع تلف الغضروف الناجم عن التهاب المفاصل .



مضاد للفطريات

3. يحسن صحة القلب..

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن الثوم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الشرايين وضغط الدم، ويعتقد الباحثون أن خلايا الدم الحمراء تحول الكبريت الموجود فى الثوم إلى غاز كبريتيد الهيدروجين، ويؤدى ذلك إلى توسيع الأوعية الدموية، ما يسهل تنظيم ضغط الدم.

4. ينقى البشرة..

يمكن لخصائص الثوم المضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة أن تنظف بشرتك عن طريق قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، وأظهرت إحدى الدراسات أن فرك الثوم النىء على البثور يمكن أن يزيلها.

5. يحميك من الأطعمة الملوثة..

يمكن لهذه الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة فى الثوم الطازج أن تقتل البكتيريا التى تؤدى إلى التسمم الغذائى، بما فى ذلك السالمونيلا والإشريكية القولونية.

6. يحارب فطريات القدم..

كما يحارب الثوم الفطريات، إذا كنت مصابًا بالقدم الرياضى، انقع قدميك فى ماء الثوم أو افرك قدميك بالثوم النىء لمهاجمة الفطريات المسببة للحكة.

هل الأفضل أكل الثوم النىء أم المطبوخ؟



يعزز مناعتك

أحيانًا يكون الاستفادة من فوائد الثوم أمرًا معقدًا بعض الشيء، على سبيل المثال، أظهرت الدراسة التي تربط الثوم بتحسين المناعة أن الفوائد تأتي من الثوم النيئ والمطبوخ وليس المكملات.



يحسن قلبك

يمكن أن يؤدي تسخين الثوم أو وضعه في وصفة إلى تغيير توازن درجة الحموضة في الثوم، وتحتاج إنزيمات الأليسين إلى بضع دقائق لبدء العمل، لذا اتركه بعد فرمه أو سحقه أو تقطيعه، ستحصل على أكبر فائدة من الثوم النيء، لكن إذا اخترت طهيه، فلا تسخنه فوق 140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية)، تقتل درجات الحرارة المرتفعة الأليسين، لذا أضف الثوم إلى وصفاتك عند الانتهاء تقريبًا من الطهي".

هل يجب تناول مكملات الثوم كل يوم؟

من الأفضل استشارة طبيبك قبل البدء في تناول أي مكمل، خاصة المكمل اليومي، لكن يحذر تناول الثوم إذا كنت تتناول مخففات الدم أو ما يطلق عليها أدوية السيولة، يمكن لمكملات الثوم أن تزيد من تأثير الدواء، ما يزيد من صعوبة تجلط الدم.