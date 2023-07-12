قافلة طبية مجانية من وزارة الصحة والسكان للقضاء على قوائم الانتظار بمدينة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، انطلاق عمل قافلة طبية مجانية من وزارة الصحة والسكان المصرية للقضاء على قوائم الانتظار بمدينة العريش.



وتم إطلاق عمل القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بدعم من المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية للقطاع الصحي في محافظة شمال سيناء.



وقال الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة بشمال سيناء إن القافلة الطبية تنقسم إلي قافلة علاجية داخل العيادات المتنقلة وتقرر وجودها بمركز شباب مدينة العريش وتضم القافلة التخصصات الطبية الأطفال باطنة نساء عظام جراحة تنظيم أسرة رمد وجلدية كذلك فريق طبي جراحي متخصص لإنهاء قوائم الانتظار داخل مستشفى العريش العام.



وأوضح أن القافلة الطبية تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بهدف توقيع الكشف الطبي علي المواطنين والكشف المبكر عن الأمراض والقضاء علي قوائم انتظار العمليات الجراحية.



من جانبه أكد المهندس شريف أبو السعود نائب رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية علي أن القافلة بتوجيهات المهندس موسي مصطفي موسي، رئيس المجلس، وأنه سيجري تنظيمها لمدة أسبوعين خلال الفترة من 12 وحتي 25 يوليه الجاري.



وأضاف عبد الكريم بدوي منسق المجلس بشمال سيناء، أن القافلة مجانية تشمل جميع التخصصات الطبية وتأتي في إطار دعم المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية للقطاع الصحي في محافظة شمال سيناء، لافتا أن القافلة تنظم بمركز شباب مدينة العريش مدعومة بالأطباء والتخصصات الطبية المختلفة وما تحتاجه من أدوات، بخلاف الإعداد والتجهيز والتنظيم.



وأشار أن خدماتها مجانية تشمل جميع التخصصات الطبية وتشمل 12 سيارة مجهزة للكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية.