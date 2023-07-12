اليوم السابع
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شركات تساعد الموظفين على الاستقالة فى اليابان بعد انتحار 2000 شخص

الأربعاء، 12 يوليو 2023 06:32 م
شركات تساعد الموظفين على الاستقالة فى اليابان بعد انتحار 2000 شخص اليابان
كتب محمد جمال

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ظهرت فى اليابان شركات تساعد الموظفين على تقديم استقالاتهم فى حال ترددهم أمام هذا القرار، كما تضمن لهم هذه الشركات الحصول على كافة حقوقهم، وتنتشر هذه الشركات فى اليابان وتدعى "شركات خدمات الاستقالة"، وهدفها استقطاب كل موظف لا يملك الشجاعة الكافية لتقديم استقالته بنفسه وتحصيل حقوقه الكاملة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

فهى تنوب عنه فى جميع الإجراءات، بداية من إخطار الشركة بخبر الاستقالة، ومرورا بمتابعة الإجراءات القانونية، وانتهاءً بتقديم الدعم للموظف ليحصل على حقوقه من دون أن يترتب عليه أية رسوم إضافية.

ويستفيد من هذه الخدمات الموظفون الذين يعملون بشركات تستغل طاقاتهم أو أيام إجازاتهم، أو الذين يخشون نقمة شركاتهم عليهم عند إبداء رغبتهم فى الاستقالة، وكل من لم يعد قادرا على الاستمرار فى العمل، كذلك الأمر بالنسبة للموظفين الذين يعانون الاكتئاب بسبب عملهم.

ووفقا لإحصاءات، فقد تخطى عدد الموظفين المقدمين على الانتحار فى اليابان ألفى موظف سنويا، لذلك يقول الخبراء إن ابتكار اليابان لشركات تقديم خدمات الاستقالة هى محاولة للحدّ من حالات اكتئاب الموظفين فى المقام الأول.

وقالت خبيرة التنمية البشرية لشبكة سكاى نيوزعربية إن مهمة قسم الموارد البشرية تكمن فى إيجاد الحلول لمشاكل الموظفين العملية ولما يسمى بالاحتراق الوظيف.

فى حال عجز الموارد البشرية داخل المؤسسة على إيجاد الحلول المناسبة للموظف، حينها يتم اللجوء إلى بدلاء بإمكانهم إيجاد الحلول له وضمان حقوقه.

حاجة الموظف إلى خبير محايد وملم بجميع الجوانب القانونية داخل المؤسسات إضافة إلى فهم حقوق و واجبات الموظف.

العمل على إيصال الموظف أو الفرد إلى النتائج المرجوة بطريقة فعالة وإيجابية ومرضية لجميع الأطراف.


اليابان

توظيف

استقالة

طوكيو



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