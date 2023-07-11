يوم تدريبى وتعليمى لأفراد الأمن الإدارى بجامعة المنصورة

الدقهليه شريف الديب

نظمت إدارة الأمن الإدارى ب جامعة المنصورة ، اليوم الثلاثاء، يوم تدريبى وتعليمى لأفراد الأمن الإدارى بالجامعة فى مجالات تنمية المهارات والقدرات الأمنية لأفراد ومشرفى الأمن فى مختلف القطاعات بالجامعة.

تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وإشراف محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة ، وتنظيم اللواء محمد علام مدير ادارة أمن الجامعة.

يأتى تنظيم اليوم التدريبى فى إطار خطة الجامعة لرفع كفاءة أفراد الأمن بالجامعة ورفع قدراتهم الأمنية.

ويتضمن برنامج اليوم التدريبى على كيفية التعامل مع فئات منتسبى الجامعة، ندوة السلامة والصحة المهنية، إدارة الأزمات وكيفية التعامل مع الحرائق، محاضرات فى مجالات علم النفس.

وحاضر بالبرنامج التدريبى كل من الدكتور وليد الطنطاوى مدير ادارة التعليم والطلاب، المهندسة رشا السيد مدير ادارة السلامة والصحة المهنية، الدكتور وليد أبو المعاطى أستاذ علم النفس التربوى بكلية التربية.

وفي نهاية اليوم أبدى الحضور استحسانهم لمثل هذه الدورات واستفادتهم منها واستيعابهم للمعلومات الهامة والتي تناولها متخصصون في هذا المجالات.