بدء الدراسة فى كليتى التمريض والمنسوجات بجامعة المنصورة الجديدة

الدقهلية _محمد الحبشي

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن صدور قرار وزارى من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يحمل رقم 1169 لسنة 2023، بالموافقة على بدء الدراسة بكليتى التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية علوم هندسة المنسوجات بجامعة المنصورة الجديدة، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023 _2024

وقال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة إن لجنة القطاعات المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات كانت قد وافقت على اللائحة الداخلية لبرنامج البكالوريوس بكليات التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية علوم هندسة المنسوجات بجامعة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى ما جاء بتقرير اللجنة الفنية المشكلة لدراسة الإمكانيات المادية والبشرية لبرنامج البكالوريوس بالجامعة، وعاينت اللجنة الموارد المادية والبشرية والتجهيزات المتوفرة في للكليات على الطبيعة، حيث تفقدت مباني الكليات من مدرجات وقاعات دراسية ومعامل مثل معامل المحاكاة الطبية ومعامل التشريح ومعامل الدمى الطبية ومعامل الفيزياء، ومعامل محاكاة الاسنان والتركيبات بالإضافة الى معامل كلية الهندسة والورش كما استمعت اللجنة إلى شرح وافي من عمداء الكليات المعنية عن كافة الجوانب المتعلقة بسير العملية التعليمية بالكليات

وأضاف الخولي أن كلية علوم هندسة المنسوجات بجامعة المنصورة الجديدة، هي الكلية الوحيدة من نوعها بالجامعات المصرية، وأن الكلية تضم أربعة برامج دراسية؛ اثنان منهما يتبعان هندسة المنسوجات وهما: برنامج هندسة كيمياء البوليمرات وألوان المنسوجات، وبرنامج علوم وهندسة مواد المنسوجات، وقسمين يتبعان لعلوم المنسوجات وهما: برنامج إدارة وتسويق الملابس والمنسوجات، وبرنامج تصميم المنسوجات والموضة، وأن الكلية تلقى دعما خاصا من القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة لإحداث طفرة في صناعة المنسوجات و عودة الريادة لمصر على جميع المستويات المحلية و الإقليمية و الدولية.

وتقدم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بكل الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الدعم اللامحدود لجامعات الجيل الرابع ، كما تقدم بالشكر والتقدير للدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ونوه رئيس الجامعة على أولياء الأمور والطلاب بأنه لا وساطة بين الطلاب أو أولياء أمورهم والجامعة على الإطلاق في عملية التقديم، ولا يوجد هناك مكاتب ولا أشخاص في الداخل ولا في الخارج مخول لهم التحدث باسم جامعة المنصورة الجديدة، والجامعة لا تسمح بأي وسيط بين الطالب وبين الجامعة، وتؤكد جامعة المنصورة الجديدة أن التقدم للجامعة من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالجامعة فقط، والطلاب الذين سيتم إخطارهم بالموافقة المبدئية عبر البريد الالكترونى للطالب والمسجل بطلب التقديم عليهم دفع الرسوم المقررة ثم التوجه فورا للجامعة لاستكمال أوراقهم.