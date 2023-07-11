مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث انهيار طريق تحت الإنشاء فى بانكوك.. فيديو

وكالات الأنباء

أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الثلاثاء، مصرع شخص واحد على الأقل وفقدان شخصين آخرين بعد انهيار طريق تحت الإنشاء فى العاصمة بانكوك.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها قولها إن 12 شخصا آخرين قد أصيبوا في الحادث الذي لم تتضح بعد أسباب وقوعه.



وتخشى أطقم الإنقاذ من احتمالية وجود المزيد من الأشخاص المحاصرين تحت أنقاض الطريق الذي لا يزال قيد الإنشاء منذ عام 2020.

يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، لقي عامل بناء مصرعه وتضررت أربع سيارات في حادث مماثل في بانكوك عندما سقط حاجز خرساني على أحد الطرق التي كانت أيضا تحت الإنشاء.