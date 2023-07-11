مصرع شخصين وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ديرمواس جنوب المنيا، تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ديرمواس بسبب السرعة الزائدة .

وقد أسفر الحادث عن مصرع عمرو عرفة سيد 45 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية واحمد وجيه احمد 35 سنه مقيم محافظة الشرقية، فيما اصيب على سيد محمد 28 سنة سائق، ومقيم محافظة القليوبية .

تم نقل المصاب لمستشفي ملوي التخصصي للعلاج، والتحفظ على المتوفين بمستشفي ملوي، و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.