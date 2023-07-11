اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بالمنيا

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:37 م
مصرع شخصين وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بالمنيا جثة - ارشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ديرمواس جنوب المنيا، تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق  الصحراوي الغربي أمام مركز ديرمواس بسبب السرعة الزائدة .
 
وقد أسفر الحادث عن  مصرع عمرو عرفة سيد 45 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية واحمد وجيه احمد 35 سنه مقيم محافظة الشرقية، فيما اصيب على سيد محمد 28 سنة سائق، ومقيم محافظة القليوبية .
 
تم نقل المصاب لمستشفي ملوي التخصصي للعلاج، والتحفظ على المتوفين بمستشفي ملوي، و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة. 
 
 
 
 



 

 


مديرية الامن

ادارة المرور

حادث طريق

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة