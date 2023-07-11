محافظ كفر الشيخ يؤكد سلامة مرضى مستشفى سيدى سالم بعد اندلاع حريق

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع الحالة الصحية لجميع مرضى مستشفى سيدي سالم المركزي، وتبين سلامتهم الصحية، مؤكداً أنه عقب الإخطار بالحادث جرى الدفع بـ7 سيارات حماية مدنية، والدفع بـ23 سيارة إسعاف، وتم نقل 25 مريضا، وتم نقل 5 مرضى لمستشفى كفر الشيخ، و10 مرضى لمستشفى العبور للتأمين الصحي، و8 مرضى لمستشفى دسوق العام، وحالة وفاة نتيجة مضاعفات صحية لمريضة 68 عاما.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحريق بسبب ماس كهربائي في تكييف في حجرة مجاورة لقاعة المرضى، وتم نقل المرضى لضمان عدم تأثرهم بالأدخنة المنبعثة، وتعامل أجهزة الحماية المدنية، وجاري متابعة حالتهم الصحة.

يذكر أن المتوفية راوية الحسيني محمد غانم، 68 سنة، مصابة بجلطة بالمخ، أدت لغيبوبة تامة، وتم نقلها من مستشفى السلامة عن طريق الإسعاف على جهاز تنفس صناعي، لعناية مستشفى سيدي سالم المركزي، وأثناء الحريق وتم نقلها لمستشفى السلامة مرة أخرى، وتوفيت بالمستشفى، مؤكداً أن المرضى لم يصابوا بأي حرق.