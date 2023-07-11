محافظ كفر الشيخ يتابع حادث حريق بالعناية المركزة بمستشفى سيدى سالم المركزى

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نشوب حريق بالعناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي، بسبب ماس كهربائى، ووجه بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفى، وتوجيه الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور أحمد الجنزوري، رئيس قطاع وسط الدلتا، ومدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، بسرعة نقل الحالات لمستشفى دسوق العام، ومستشفى كفر الشيخ العام.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة نقل 13 حالة لمستشفى كفر الشيخ العام، كانوا بعناية مستشفى سيدي سالم المركزي، ونقل الأطفال بحضانة مستشفى سيدي سالم، لمستشفى دسوق، حفاظا على حياتهم، رغم سلامة قسم الحضانة، ولم يتسبب الحادث في أي إصابات حتى الآن، ولا صحة لإصابة أي مريض بإصابة حرق من الحادث.