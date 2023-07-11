ضبط شخص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص بالدقهلية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بنطاق محافظة الدقهلية .. يقوم من خلالها باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" ، وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف مقر الشبكة المشار إليها وتم ضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (مكونات الشبكة اللاسلكية ومحطات التقوية) و(هاتف محمول) بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل على إدارته للشبكة، وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.