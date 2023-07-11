إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد

أصيب 9 أشخاص، في حادث مرورى، اليوم الثلاثاء، بمنطقة مفيض باريس في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى باريس المركزى، وتم نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصى لاستكمال العلاج، و تحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 9 مصابين في حادث مروري لمستشفى باريس المركزي وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بالمدخل الثاني لمفيض باريس بطريق باريس العوينات أسفر عن إصابة كل من محمود احمد ابراهيم 33 سنة ومقيم أسيوط، حسين عامر عبد السلام 15 سنة، ومقيم أسيوط، محمد أحمد ابراهيم، 35 سنة، احمد عبد السلام حسين 25 سنة، ومقيم أسيوط، محمد عبد السلام حسين 30 سنة، ومقيم أسيوط، حسام علي السيد 18 سنة، ومقيم أسيوط، حمدي موسي احمد 43 سنة، ومقيم بالوادي الجديد، أحمد حمدي موسي 12 سنة، ومقيم الوادي الجديد، أحمد موسي احمد 35 سنة ومقيم الوادي الجديد.