محافظ الوادى الجديد: مهلة 6 أشهر للمشروعات غير الجادة وبعدها سحب الأراضى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات، جاء أهمها منح مهلة 6 أشهر للمشروعات المتدنية في نسب التنفيذ، يتم بعدها اتخاذ إجراءات السحب وسحب أراضي المشروعات الزراعية التي لم تقم بالتنفيذ، وفي حالة إعادة التخصيص يتم التعامل طبقًا للأسعار الحالية ومنح خطابات بالموافقة على حفر آبار للمشروعات التي قامت بجدولة الديون أو سداد أقساط منها والموافقة على تمليك الشركات والأفراد شرط سداد المستحقات والمتأخرات والمديونيات وعرض موقف إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، وتكليف الضرائب العقارية باتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على المتقاعسين عن السداد أو سحب الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وافق الصندوق على تشكيل لجان لحصر جميع أراضي الصندوق بالإحداثيات المؤجرة للمواطنين ومطابقة قيمة الإيجارات مع المساحات، بالإضافة للموافقة على تملك الراغبين من المستفيدين للأراضي خارج الحيز العمراني بعد سداد جميع المستحقات وقيمة التملك.