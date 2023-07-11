اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:51 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
 
-الطماطم بـ 8.5 جنيه 
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 13 جنيها
 
‏-البصل الأبيض بـ18 جنيها
 
-‏‎البصل الأحمر بـ18 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ11 جنيها 
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ19.5 جنيه .
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16جنيها. 
 
-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
 
-بامية بـ30 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ 8.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 21 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 21 جنيها .
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 21 جنيها .
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
 
 
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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