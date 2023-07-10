اليوم السابع
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رفع كفاءة ورصف طريق الكرنك بالنهضة بحي العامرية فى الإسكندرية

الإثنين، 10 يوليو 2023 07:00 ص
رفع كفاءة ورصف طريق الكرنك بالنهضة بحي العامرية فى الإسكندرية جانب من أعمال الرصف
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قام حى العامرية اول في الإسكندرية، برئاسة السيد موسي رئيس  حى العامرية  بأعمال تطوير ورفع كفاءة، اعمال طبقة الأساس بطريق الكرنك بالنهضة، بناء علي توجهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأعلن حي العامرية اول أن ،بناء على تعليمات السيد موسي رئيس حي العامرية أول، وتحت إشراف  دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي قامت إدارة الطرق والمرافق بمتابعة الأعماالة متابعة فرد طبقة الأساس بطريق الكرنك بالنهضة.

وواضح حي العامرية ، كما تم متابعا الأعمال الآتية :

1- متابعة أعمال تركيب مطبق بشارع عادل المصري 

2- متابعة أعمال تركيب مطبق خط ساخن بشارع الطحان بعبد القادر بحرى

3- متابعة تركيب مطبق بعبد القادر قبلى شارع مسجد عمر بن الخطاب

4- متابعة أعمال اصلاح مواسير المياه بشارع مخزن الزيت 

ش020- خلف قسم شرطة العامرية 

5- متابعة فرد طبقة الأساس بطريق الكرنك بالنهضة.

اعمال تسوية طريق النهضة في الإسكندرية
اعمال تسوية طريق النهضة في الإسكندرية

 

اعمال وضع المطابق بطريق النهضة العامرية
اعمال وضع المطابق بطريق النهضة العامرية

 

بدء رصف شارع النهضة العامرية بالإسكندرية
بدء رصف شارع النهضة العامرية بالإسكندرية

 




 

 


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