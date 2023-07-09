جامعة الإسكندرية تستضيف 15 جامعة بمركز طه حسين للمكفوفين

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل مركز طه حسين للمكفوفين ب جامعة الإسكندرية ، مديري مراكز الإعاقة بـ15 جامعة مصرية ونوابهم تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة والدكتورة منى المعتز مدير مركز طه حسين.

وقال بيان اليوم، إنه ضم الوفد رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية، وذلك للتعرف على خبرات مركز طه حسين في إدارة شئون وخدمات الطلاب من ذوي الإعاقة بجامعة الاسكندرية.

وأضاف البيان، أن هذه الجامعات بصدد إنشاء مراكز لخدمات الطلاب من ذوي الإعاقة كمرحلة ثانية من اتفاقية التعاون بين هيئة الاميديست ووزارة التعليم العالي لانشاء مراكز اعاقة بالجامعات المصرية وبدء اللقاء باستقبال الضيوف والاجتماع بهم للاجابة على جميع تساؤلاتهم واستفسارتهم حيث إن مركز طه حسين من المراكز الرائده لتقديم الخدمات من ذوي الإعاقة في الجامعة المصرية.

وقام الوفد بجولة داخل المركز للتعرف على اقسام المركز والخدمات التي يقدمها المركز وكذلك فريق عمل المركز والتعرف على كل قسم على حدة هذا وقد وجهوا العديد من الاستفسارت والاسئله لفريق عمل والاستفادة من خبره المركز خلال خمس سنوات السابقة وًاشاد الزوار بما يقوم به المركز وطلبوا التواصل الدائم مع المركز لتكرار تلك التجربه المتميزة.