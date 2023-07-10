بيرو تقرر إجلاء 2000 شخص من منطقة بركان "أوبيناس"

كتبت ـ فاطمة شوقى

أعلنت الحكومة البيروفية حالة الطوارئ فى محيط بركان أوبيناس، فى جنوب بيرو، فى مواجهة خطر وشيك ، بسبب ثوران البركان الذى بدأ فى 24 يونيو، وقررت إجلاء 2000 شخص، حسبما قالت لا ريبوبليكا دى بيرو.

Peru declares emergency as the Ubinas volcano errupts. pic.twitter.com/ppd7aLocAC — Project TABS (@ProjectTabs) July 8, 2023

وأوضحت السلطات بعد عقد جلسة لمجلس الوزراء الموافقة على فرض حالة الطوارئ لمواجهة عملية ثوران البركان الأكثر نشاطا فى البلاد، وهو ما سيسمح بتنفيذ إجراءات استثنائية وفورية وضرورية لتقليل المخاطر الحالية فضلا عن تدخلات الاستجابة وإعادة التأهيل.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيسري المرسوم لمدة 60 يومًا ويغطي مناطق منطقة موكويجوا ، على بعد حوالي 1100 كيلومتر جنوب ليما، المتضررة من أوبيناس ، البركان الأكثر نشاطًا في بيرو على ارتفاع 5672 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

ووفقا للصحيفة فإن مديرية الصحة الإقليمية لديها بالفعل ملجأ جاهزًا لخدمة السكان في حالة الطوارئ ، نظرًا لأن الرماد من الكتلة الصخرية يصل إلى مناطق أريكويبا وبونو حيث بدأ السكان بالفعل وجود مشاكل صحية.

أكدت وسائل الإعلام البيروفية أنه في الأيام القليلة الماضية كان هناك ما يصل إلى 17 انفجارًا في أكثر البركان نشاطًا في بيرو ، وهو بركان لم يكن له نشاط بركاني منذ عام 2019 ، مما دفع حتى الحكومة الإقليمية إلى طلب المساعدة الفورية من تنفيذي مع المتخصصين.

واندلع بركان أوبيناس مرة أخرى بعد أربع سنوات ، مما دفع السلطات فى بداية الامر إلى رفع حالة التأهب من الأصفر إلى البرتقالي. بالقرب من البركان توجد مقاطعات أوبيناس ويونجا ولوك وتشوجاتا وماتالاك وسان خوان دي تاروكاني ، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2200 نسمة.

وأوضح عالم البراكين، خوسيه ديل كاربو، "من الان فصاعدا، يمكن أن تحدث الانفجارات مع فترات من الساعات وتؤدى الى حلقات من سقوط الرماد فى المناطق القريبة من البركان ، وحص الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة والطارئة لحماية سلامة السكان الذين قد يتأثرون.