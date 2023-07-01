مدن الأقصر تواصل فحص المواطنين ضمن حملة 100 يوم صحة خلال أيام العيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، تواصل العمل فى فعاليات حملة 100 يوم صحة، حيث تم عقد فعاليات ندوات توعية أسرية للمواطنين والسيدات فى شوارع وميادين الأقصر، وذلك عن توافر الوسائل بالعيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة، وعمل توعية عن أهمية الفحص الذاتي للكشف المبكر لسرطان الثدى، وعمل فحص للسيدات بالعيادة بحجرة الكشف، وعمل جذب للمعيدين خلال أجازة العيد بالشوارع.

وكان قد دشن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، فعاليات حملة 100 يوم صحة والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وتفقد أعمال اصطفاف السيارات المجهزة الخاصة بالعيادات المتنقلة والقوافل العلاجية، والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخري.

ووجه المستشار مصطفي ألهم، خلال متابعة إنطلاق حملة 100 يوم صحة، بوضع خطة عمل لتغطية الحملة لكافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة المناطق النائية وتكثيف التوعية بالحملة للوصول لأكبر عدد من المواطنين، حيث قالت وزارة الصحة والسكان إن المواطن يستطيع الكشف والعلاج بالمجان بمبادرة 100 يوم صحة وذلك من خلال العيادات الثابتة أو المتحركة في محافظات الجمهورية من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أعلن تفاصيل حملة «100 يوم صحة»، التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب اصطفاف العيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، والسيارات الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية وسيارات الأشعة المتنقلة، والمبادرات الرئاسية بالمحافظات، وأكد وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.



الفرص الطبية بالأقصر خلال حملة 100 يوم صحة



جانب من فحص المواطنين ضمن حملة 100 يوم صحة



حملة 100 يوم صحة فى شوارع مدينة الأقصر



حملة 100 يوم صحة لدعم السيدات بمدن الأقصر



دعم الأطفال بالعرائس خلال فعاليات الحملة بالأقصر



فحص المواطنين ضمن حملة 100 يوم صحة



فرحة الأطفال خلال الحملة بمسرح عرائس



فعاليات حملة 100 يوم صحة بشوارع الأقصر



فعاليات فحص المواطنين ضمن حملة 100 يوم صحة